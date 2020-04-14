Свердловский губернатор высказался против проведения субботников из-за пандемии

Один из жителей региона написал губернатору, что глава одного из городов области планирует провести субботник, заставляя принять в нем участие бюджетников. Евгений Куйвашев отметил, что к нему обращались мэры городов с вопросами о субботниках. По его мнению, проводить их пока не стоит, чтобы избежать скопления людей.