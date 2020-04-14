Свердловский губернатор высказался против проведения субботников из-за пандемии
Вчера, 21:38ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области высказался против проведения субботников на территории региона во время пандемии коронавируса. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Один из жителей региона написал губернатору, что глава одного из городов области планирует провести субботник, заставляя принять в нем участие бюджетников. Евгений Куйвашев отметил, что к нему обращались мэры городов с вопросами о субботниках. По его мнению, проводить их пока не стоит, чтобы избежать скопления людей.
Сегодня в Свердловской области было подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусом, всего в регионе – 93 случая, выздоровели 37 человек.
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