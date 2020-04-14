ТАСС: у 34 сотрудников Большого театра диагностировали коронавирус
Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Москве у 34 сотрудников Большого театра диагностирован коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Владимира Урина.
Сюжеты: Коронавирус
Коронавирус был выявлен во время подготовки к концерту «Мы вместе» — перед мероприятием тестировались приглашенные артисты и работники театра. У 34 человек предварительно подтвердился коронавирус. Они отстранены от работы до момента получения результатов повторного анализа. Отмечается, что у них не наблюдалось каких-либо признаков ОРВИ.
Концерт «Мы вместе» транслировался из Большого театра телеканалом «Россия 1». На сцене перед пустым зрительным залом выступили известные актеры и музыканты.
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