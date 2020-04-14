ТАСС: у 34 сотрудников Большого театра диагностировали коронавирус

Коронавирус был выявлен во время подготовки к концерту «Мы вместе» — перед мероприятием тестировались приглашенные артисты и работники театра. У 34 человек предварительно подтвердился коронавирус. Они отстранены от работы до момента получения результатов повторного анализа. Отмечается, что у них не наблюдалось каких-либо признаков ОРВИ.