В Нижнем Тагиле прокуратура обнаружила у РЖД котельную, работающую без разрешения
Сегодня, 14:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнетагильская транспортная прокуратура в ходе проверки в отношении ОАО «РЖД» обнаружила, что газовая котельная, принадлежащая компании, работает без разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом объект обеспечивал теплом не только производственные помещения, но и торговый комплекс на центральном оптовом рынке.
Таким образом, использование котельной без соответствующего разрешения от органа государственного энергетического надзора является нарушением, так как она может стать причиной возникновения ЧС.
Нижнетагильская транспортная прокуратура по итогам проверки обратилась в суд с исковым заявлением, в котором требует от РЖД получить необходимое разрешение на допуск в эксплуатацию данной котельной до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.
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