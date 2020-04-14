В Нижнем Тагиле прокуратура обнаружила у РЖД котельную, работающую без разрешения

При этом объект обеспечивал теплом не только производственные помещения, но и торговый комплекс на центральном оптовом рынке.

Таким образом, использование котельной без соответствующего разрешения от органа государственного энергетического надзора является нарушением, так как она может стать причиной возникновения ЧС.