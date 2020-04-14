В Нижнем Тагиле с 15 апреля начнется запись детей в летние загородные лагеря

Заявление можно будет подать через сайт госуслуг или портал образовательных услуг. Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте управления образования.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты управления рекомендуют подавать документы через интернет-ресурсы, так как это может избежать личного обращения в МФЦ.

Если же полный пакет документов не предоставлен сразу, то заявителю необходимо в любой день с 6 мая по 15 мая 2020 года принести их в МФЦ.