В Нижнем Тагиле с 15 апреля начнется запись детей в летние загородные лагеря
С 15 апреля в Нижнем Тагиле начнется запись в детские оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор». Срок подачи документов завершится 23 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.
Заявление можно будет подать через сайт госуслуг или портал образовательных услуг. Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте управления образования.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты управления рекомендуют подавать документы через интернет-ресурсы, так как это может избежать личного обращения в МФЦ.
Если же полный пакет документов не предоставлен сразу, то заявителю необходимо в любой день с 6 мая по 15 мая 2020 года принести их в МФЦ.
Кроме того, в администрации Нижнего Тагила предупреждают, что сроки заездов в детские лагеря могут измениться. По всем возникающим вопросам можно обратиться в управление образования по телефонам: 8 (3435) 36-36-87 (Татьяна Владимировна Николаева) и 8 (3435) 47-81-14 (Ольга Анатольевна Казакова).