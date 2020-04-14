В России принят закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Ранее датой окончания Второй мировой войны считалось 2 сентября. Теперь этой датой будет считаться 3 сентября. В документе говорится, что решающий вклад в окончание войны внес СССР, победив Японию в 1945 году. Советско-японская война закончилась подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября. В СССР 3 сентября было объявлено праздничным днем. В России же дата 2 сентября была объявлена праздничным днем с 2010 года. Кроме того, в России 3 сентября отмечалось как День солидарности в борьбе с терроризмом.