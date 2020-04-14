В России принят закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Сегодня, 21:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Государственная дума 14 апреля приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны, пишет Лента.ру.
Ранее датой окончания Второй мировой войны считалось 2 сентября. Теперь этой датой будет считаться 3 сентября. В документе говорится, что решающий вклад в окончание войны внес СССР, победив Японию в 1945 году. Советско-японская война закончилась подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября. В СССР 3 сентября было объявлено праздничным днем. В России же дата 2 сентября была объявлена праздничным днем с 2010 года. Кроме того, в России 3 сентября отмечалось как День солидарности в борьбе с терроризмом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей