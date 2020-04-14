Свердловские власти создали рабочую группу для защиты верующих от коронавируса

14 апреля на брифинге по коронавирусу об этом рассказал замгубернатора Павел Креков. Группу создали после ограничений, которые ввел главный санитарный врач региона по проведению религиозных церемоний. Уже завтра группа начнет обсуждение вопроса о праздновании Пасхи.

Хочу напомнить, что в той же Италии многие случаи заражения, в том числе пожилых людей, состоялись в культовых сооружениях, пояснил Креков.

По словам заместителя губернатора, служители церкви входят в зону риска по заражению коронавирусом.