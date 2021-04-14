650 тысяч рублей отсудили у больницы свердловчанки за смерть бабушки

Свердловчанки отсудили у городской больницы № 36 Екатеринбурга 650 тысяч рублей за смерть бабушки, у которой после перелома бедра начался воспалительный процесс, приведший к смерти пациентки.

С иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей (по 500 тысяч рублей в пользу каждой из заявительниц), в суд обратились две свердловчанки, у которых осенью 2019 года в больнице умерла бабушка. Девушки, являющиеся сестрами, настаивали, что смерть близкого для них человека наступила из-за ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. У пожилой женщины после лечения перелома бедра в больнице начался воспалительный процесс, спровоцированный присоединением инфекции, а спустя две недели она умерла в отделение гнойной хирургии ГКБ № 14, куда ее перевели из 36-й горбольницы, рассказали подробности в пресс-службе Областного суда. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стало заболевание сосудов, протекающее на фоне других заболеваний, тяжелой травмы и инфекционного осложнения. В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истцов частично. С ответчика было взыскано по 150 тысяч рублей в пользу каждой сестры и расходы по оплате судебной экспертизы — по 11 755 рублей. Однако с данным решением не согласились обе стороны и обжаловали его в Областном суде. По результатам рассмотрения дела, суд установил непрямую причинно-следственную связь между действиями врачей городской больницы № 36 и развитием инфекционных осложнений у пожилой женщины. Причинно-следственной связи между оказанной в ГБ № 36 медицинской помощью и смертью пациентки суд не усмотрел. Однако дефекты в оказании медицинской помощи стали причиной развития заболевания, поэтому апелляционная инстанция согласилась с выводами Октябрьского районного суда о наличии оснований для возложения на ответчика ответственности по компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Областного суда. В итоге решением суда была увеличена сумма компенсации морального вреда. Одна из сестер получит 300 тысяч рублей, а другая 350 тысяч рублей. Как отметили в Областном суде, решение уже вступило в законную силу. Напомним, в конце марта 170 тысяч рублей отсудила жительница Талицы за то, что ей в местной больнице поставили неправильный диагноз. 170 тысяч отсудила у больницы свердловчанка за неправильно поставленный диагноз

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