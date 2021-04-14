Дегтярев: автобусы ходят редко, набиваются битком. Будем решать проблему!

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев каждый день получает большое количество жалоб от населения на работу общественного транспорта. Поэтому руководитель региона решил лично побывать в самых проблемных местах для оценки ситуации.

Дегтярев побеседовал с гражданами и увидел нарушения со стороны транспортных компаний, пишет Transsibinfo. Так, он посетил Гаровку-1. Ранее не один раз местные жители высказывали жалобы на автобусный маршрут № 123 (Некрасовка - автовокзал Хабаровска). «Сегодня в семь утра лично поехал проверить, как обстоят дела. То, что там происходит, можно назвать только безобразием. Движение автобусов – с большими интервалами, пассажиры набиваются битком. Люди вынуждены тратить деньги на такси или ловить попутные машины. Проблема очень серьезная. Соберу для совещания перевозчиков, представителей Минтранса для разрешения этой проблемы. Как только что-то решим – доведу до вашего сведения», - дал комментарий по происходящему Михаил Дегтярев. Данный маршрут находится на обслуживании у ООО ПАТП «Дальавто», зарегистрированного в Некрасовке. Транспорт ходит с интервалом в 1-1,5 часа. Гражданам некомфортно добираться до мест назначения в часы пик утром и вечером, поскольку многие добираются до работы из пригорода в Хабаровск. Ознакомившись с ситуацией, Михаил Дегтярев распорядился разобраться в этой проблеме на уровне регионального правительства и пригласил для беседы представителей властей и транспортных предприятий региона. «Хотелось бы выяснить у представителей местной администрации, у собственников автобусов, у Минтранса, сколько еще они намерены допускать столь безобразное отношение к пассажирам? Требуется навести порядок! Рычаги имеются», - сказал врио губернатора. По сведениям Центра управления регионом Хабаровского края, только за время с 1 марта по 9 апреля 2021 года зарегистрировали 74 обращения от проживающих в крае граждан по поводу организации движения общественного транспорта. Речь шла о нарушениях в графике движения, неправильном поведении водителей, плохом состоянии подвижного состава. Эксперты отмечают, что новые практики управления, которые вводятся в Хабаровском крае с подачи Дегтярева, позволяют видеть даже едва возникающие проблемы, что позволяет их оперативно пресекать на корню - до того, как они принесут населению много трудностей.

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