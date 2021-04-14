«Горячая линия» по онлайн-голосованию за объекты благоустройства заработает в России

Кроме того, помощь может быть получена у волонтеров. Они помогут проголосовать на онлайн-платформе и будут работать с 26 апреля по 30 мая в местах массового нахождения людей — в МФЦ, торговых центрах, на спортивных объектах и прочих объектах.