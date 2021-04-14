«Горячая линия» по онлайн-голосованию за объекты благоустройства заработает в России

Бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен до 30 мая для каждого гражданина, в том числе и жителей Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
За неделю до того, как стартует голосование, россияне смогут получить консультацию по вопросам работы платформы, проведения голосования, а также возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.
По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, единая Всероссийская платформа по голосованию запускается впервые. Он отметил, что консультации можно будет получить круглосуточно.
Коме федеральной линии, получить разъяснения можно на региональной по номеру 8 (343) 312-02-33. Он работает с 1 марта с 9.00 до 18.00.
Кроме того, помощь может быть получена у волонтеров. Они помогут проголосовать на онлайн-платформе и будут работать с 26 апреля по 30 мая в местах массового нахождения людей — в МФЦ, торговых центрах, на спортивных объектах и прочих объектах.
Напомним, голосование по выбору объектов благоустройства в 2022 году пройдет на всероссийской платформе с 26 апреля по 30 мая. Тагильчанам предлагается выбрать один из двух дизайн-проектов реконструкции Ленинградского проекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Вариант, набравший наибольшее число голосов, будет реализован в 2022 году.