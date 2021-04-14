Какие сроки весенней призывной кампании в 2021

При достижении призывного возраста, в сезон компании присылается военная повестка. В ней будет указана дата и время явки. Призывники еще раз пройдут медицинскую комиссию у семи специалистов: терапевта и хирурга, стоматолога и психиатра, невролога и офтальмолога, а также отоларинголога. В случае подозрений на отклонения в состоянии здоровья, призывник может быть направлен на дополнительные врачебные проверки.