Количество преступлений снизилось в Свердловской области

Также в 1 квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, зарегистрировано 90 преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 32 из них повлекли гибель людей. С управлением в состоянии опьянения автомобилем связано 428 преступлений.