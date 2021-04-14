Количество преступлений снизилось в Свердловской области

В Свердловской области за 1 квартал 2021 года на территории области зарегистрировано 13 553 преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
К категории особо тяжких отнесено 26,8 % преступлений, их снижение составило 4,4%. Количество правонарушений небольшой тяжести насчитывается 47,5%, их число также сократилось на 8,2%. Количество тяжких преступлений, совершенных в 2021 году, возросло на 10,3 %.
В общественных местах совершено 32,6 % преступлений. Больше всего разбоев совершено в городах, это 12 167 преступлений, или 89,8 % от общего количества, в сельской местности – 1 386 преступлений.
В результате нападений погибло 196 человек, из них в сельской местности убито 19,9%. Причинен тяжкий вред 250 гражданам, 88 % из которых проживают в городских поселениях.
С применением информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) зарегистрировано 23,8 % преступлений. Их количество возросло, по сравнению с прошлым годом на 11,1 %. Из них с применением пластиковых карт совершено 961 преступление, в сети интернет – 2 300, с помощью средств мобильной связи –1 557.
С использованием ИТТ совершено 35,8 % преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 64,5 % с мошенничествами и 17,2 % с кражами.
Из общего числа преступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями, 11,4 % совершено в отношении пенсионеров, 1,3 % в отношении несовершеннолетних, 0,8 % в отношении инвалидов.
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений, носят имущественный характер (51,1%). Кражи из общего числа составили 65,3%, мошенничество – 25,6 %, присвоение или растрата – 1,5 %, грабеж – 3,1 %, разбой –0,6 %. Статистика показывает, что на 27,9% уменьшились кражи, совершенные с проникновением в жилище. Хищения лицами, которые ранее подвергались административному наказанию, возросли на 33,7 %.
По сравнению с прошлым годом, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести возросло на 10,8 %, угрозы убийством на 24,9 %. За 1 квартал 2021 года уменьшилось число зафиксированных причинений легкого вреда здоровью на 6,1 %, тяжкого вреда на 14,6 %, убийств и покушений на 21 %.
Количество зарегистрированных случаев побоев снижено на 6%. Число преступлений коррупционной направленности зафиксировано на 24,4% больше, чем в 2020 году, экономические преступления также увеличились на 19,1 %.
Также в 1 квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, зарегистрировано 90 преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 32 из них повлекли гибель людей. С управлением в состоянии опьянения автомобилем связано 428 преступлений.
Из 6 685 лиц, совершивших преступления, 16,4 % женщины, 4,1 % - несовершеннолетние, 4,4 % - учащиеся. Из них безработными являются 5,4 % лиц.
В расследуемых случаях 66,2 % лиц ранее совершали преступления, 40,2% уже отбывали наказание. 37% правонарушений совершено в состоянии алкогольного опьянения, под наркотическим воздействием – 0,6 %. Злодеяния, совершенные в отношении членов семьи, супругов, сожителей составили 14 % от всех зафиксированных преступлений.
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