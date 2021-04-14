Новое оборудование поставят в газовую котельную на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле

Заявки от подрядчиков принимаются до 21 апреля 2021 года. Заказчиком выступает МУП «Нижнетагильские тепловые сети». Максимальная цена договора составляет 14,6 миллиона рублей.
Подрядчику необходимо провести выполнение работ по техническому переоснащению котельной с установленной мощностью 1,82 Гкал/час. Планируется заменить котлы и горелки, насосное оборудование, теплообменники и дымовые трубы. Кроме того, подрядчик должен в соответствии с рабочей документацией выполнить работы по водоподготовке, топливо- и энергоснабжению. В помещении должна быть установлена пожарная и охранная сигнализация.
До начала работ подрядчик обязан разработать и предоставить на утверждение график их выполнения, включая поставку оборудования. Работы должны выполняться квалифицированными и опытными специалистами, а оборудование новым и выпущенным в год установки.
Срок предварительного обследования котельной — до 17 мая 2021 года. Объект должен быть сдан до 1 ноября 2021 года. Гарантия на работы и котлы составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется построить новую газовую котельную на улице Максарева, 7 в Дзержинском районе. Ранее там строился интернат, но в 2017 году долгострой был снесен по решению суда.