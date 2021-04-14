Новое оборудование поставят в газовую котельную на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле

Подрядчику необходимо провести выполнение работ по техническому переоснащению котельной с установленной мощностью 1,82 Гкал/час. Планируется заменить котлы и горелки, насосное оборудование, теплообменники и дымовые трубы. Кроме того, подрядчик должен в соответствии с рабочей документацией выполнить работы по водоподготовке, топливо- и энергоснабжению. В помещении должна быть установлена пожарная и охранная сигнализация.