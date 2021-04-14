Причины подтопления подвалов в Нижнем Тагиле выясняет прокуратура

Тагильчане пожаловались на затопленные подвальные помещения как в многоквартирных, так и частных жилых домах, на наличие плесени и комаров в домах, на невыполнение заявок управляющими компаниями по устранению подтопления подвалов, на засоры сетей и ливневой канализации, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.