Причины подтопления подвалов в Нижнем Тагиле выясняет прокуратура

Причины подтопления подвалов в Нижнем Тагиле выясняет прокуратура
Сегодня, 12:38ОбществоФото: TagilCity.ru
Причины подтопления подвалов домов и социальных объектов Нижнего Тагила выясняет прокуратура. С представителями ведомства жители города встретились в рамках приема граждан.

После публикаций в СМИ о затопленных фекальными стоками подвалах в Нижнем Тагиле, в прокуратуре организовали проверку. Во вторник, 13 апреля территорию посетил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев, чтобы на месте разобраться и выяснить причины произошедшего.

В этот день в городской администрации состоялось большое совещание, после которого Михаил Мякишев встретился с жителями города в рамках личного приема. Озвучить наболевшие проблемы к представителю областной прокуратуры пришли 13 человек.

Тагильчане пожаловались на затопленные подвальные помещения как в многоквартирных, так и частных жилых домах, на наличие плесени и комаров в домах, на невыполнение заявок управляющими компаниями по устранению подтопления подвалов, на засоры сетей и ливневой канализации, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там отметили, что по всем озвученным на личном приеме обращениям граждан даны конкретные поручения и организованы проверочные мероприятия. Они взяты на контроль областной прокуратуры.

Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку после обращения жителей дома на улице Краснознаменная, 43, где, по словам жильцов, подвал дома регулярно подтапливают фекальные стоки центральной канализации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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