Причины подтопления подвалов в Нижнем Тагиле выясняет прокуратура

После публикаций в СМИ о затопленных фекальными стоками подвалах в Нижнем Тагиле, в прокуратуре организовали проверку. Во вторник, 13 апреля территорию посетил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев, чтобы на месте разобраться и выяснить причины произошедшего.
В этот день в городской администрации состоялось большое совещание, после которого Михаил Мякишев встретился с жителями города в рамках личного приема. Озвучить наболевшие проблемы к представителю областной прокуратуры пришли 13 человек.
Тагильчане пожаловались на затопленные подвальные помещения как в многоквартирных, так и частных жилых домах, на наличие плесени и комаров в домах, на невыполнение заявок управляющими компаниями по устранению подтопления подвалов, на засоры сетей и ливневой канализации, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Там отметили, что по всем озвученным на личном приеме обращениям граждан даны конкретные поручения и организованы проверочные мероприятия. Они взяты на контроль областной прокуратуры.
Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку после обращения жителей дома на улице Краснознаменная, 43, где, по словам жильцов, подвал дома регулярно подтапливают фекальные стоки центральной канализации.