Рыбаки сидят на льду, люди загорают: екатеринбуржцы открыли пляжный сезон

При этом на фото видно, что на льду сидят рыбаки, пишет E1.
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко заявляет, что уже 15 апреля в регион придет похолодание.
До конца месяца таких 20-градусных температур уже ждать не стоит. Будет четыре достаточно холодных дня при дневной температуре +5… +10 °C, а ночью может быть даже отрицательная температура, рассказала Шепоренко.
Она отметила, что в середине следующей недели температура станет выше, но не достигнет показателей 14 апреля.
Отмечается, что на соседнем пляже загорающих больше.