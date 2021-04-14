Рыбаки сидят на льду, люди загорают: екатеринбуржцы открыли пляжный сезон

Рыбаки сидят на льду, люди загорают: екатеринбуржцы открыли пляжный сезон
Сегодня, 14:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Женщину, загорающую в купальнике на берегу Шарташа в Екатеринбурге запечатлел один из прохожих.

При этом на фото видно, что на льду сидят рыбаки, пишет E1.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко заявляет, что уже 15 апреля в регион придет похолодание.

До конца месяца таких 20-градусных температур уже ждать не стоит. Будет четыре достаточно холодных дня при дневной температуре +5… +10 °C, а ночью может быть даже отрицательная температура, рассказала Шепоренко.

Загорающая
Фото:e1.ru

Она отметила, что в середине следующей недели температура станет выше, но не достигнет показателей 14 апреля.

Отмечается, что на соседнем пляже загорающих больше.

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