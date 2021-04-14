«Самородок, живи»: креативный кластер появится в центре Нижнего Тагила

По итогам 2021 года в рамках развития креативных кластеров Свердловской области необходимо создать площадки в Нижнем Тагиле, Черноисточинске и Екатеринбурге.
В Нижнем Тагиле рассматривался ряд площадок, из всех была выбрана та, на которой достаточно быстро можно показать результат — здание бывшего училища «Самородок» на проспекте Мира, 49.
Мы выбрали «Самородок». Важнейшим фактором была локация — центр города. Поскольку колледж, образовательное учреждение располагалось в здании, я надеюсь, стены будут нам помогать, пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Она отметила, что в рамках программы необходимо сделать так чтобы, пространство ожило с точки зрения творчества, бизнеса и открытости.
Очень нужная инициатива. Я надеюсь что «Самородок» получит новую жизнь. На самом деле, очень красивое здание в центре города. Я надеюсь, что оно станет местом притяжения молодежи и бизнеса, подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он отметил, что в городе планируется постепенно заменять имидж простыми вещами именно с привлечением той категории креативной молодежи, которая сделала бы свои предложения.
В рамках создания креативных кластеров в Свердловской области должны быть отрегулировать механизмы управления арт-резиденциями, отдельными пространствами, которые будут являться точками сборки творческих проектов.
Наша задача провести качественную прокачку команд, создать центры, чтобы ими управляли профессионалы. Мы планируем прокачать событийную повестку, связанную с развитием креативных индустрий: это различные форумы, встречи, фестивали, рассказала Виктория Казакова.
Она пояснила, что комплексный проект рассчитан на интеграцию с крупными событиями.
Мы рассчитываем, что три площадки, которые появятся у нас как центры развития кластера в Свердловской области, станут и площадками уральской биенналле. отметила министр.
Также планируется интегрироваться с командой еще одного фестиваля — крупнейшим мероприятием музыки Ural Musiс Night.