«Самородок, живи»: креативный кластер появится в центре Нижнего Тагила

Очень нужная инициатива. Я надеюсь что «Самородок» получит новую жизнь. На самом деле, очень красивое здание в центре города. Я надеюсь, что оно станет местом притяжения молодежи и бизнеса, подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.