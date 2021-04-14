Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь

14 апреля 2021 года правоохранители начали штурм территории Среднеуральского женского монастыря. Им руководит Андрей Храмов, он же монах-беглец Силуан, который подозревается в трех убийствах, сообщает ТАСС.
Операция силовых структур связана с вынесением Верхнепышминского городского суда, который решил признать Среднеуральский женский монастырь непригодным для проживания людей.
Для оглашения данного решения тем, кто проживает в монастыре, приглашены судебные приставы и силовые структуры.
Напомним, в марте 2021 года два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы приехал в Среднеуральский женский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители.