Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь

Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь
Сегодня, 07:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Правоохранительными органами проводится операция в Среднеуральском женском монастыре, где находятся сторонники бывшего схимонаха Сергия.

14 апреля 2021 года правоохранители начали штурм территории Среднеуральского женского монастыря. Им руководит Андрей Храмов, он же монах-беглец Силуан, который подозревается в трех убийствах, сообщает ТАСС.

Операция силовых структур связана с вынесением Верхнепышминского городского суда, который решил признать Среднеуральский женский монастырь непригодным для проживания людей.

Для оглашения данного решения тем, кто проживает в монастыре, приглашены судебные приставы и силовые структуры.

Напомним, в марте 2021 года два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы приехал в Среднеуральский женский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители.

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