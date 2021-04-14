Тагильчанам рассказали об особенностях утилизации крупногабаритного мусора

На территории Северного кластера в первом квартале 2021 года на контейнерных площадках зафиксировано 50 случаев сброса строительных отходов и размещение крупногабаритных отходов в контейнерах в 14 случаях.
В Нижнем Тагиле в 1 квартале 2021 года зафиксировано 53 случая некорректного размещения крупногабаритных и строительных отходов на площадках для вывоза мусора. Данная ситуация наблюдалась на улицах Газетной, Поперечной, Коминтерна, Карла Маркса, Красноармейской и Балакинской. Размещение КГМ и строительных отходов в неположенном месте наблюдалось в пяти случаях в Горноуральском городском округе в селах Покровское, Петрокаменское, Николо-Павловское и Большая Лая. Зафиксированы две подобные ситуации в Краснотуринске, и по одной — в Серове и Невьянске, сообщает пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ».
Отдельные места на полигонах выделены для размещения строительных и крупногабаритных отходов. Так снижается возможность возгорания полигонов. Для вывоза самостоятельных видов отходов предусмотрены специально отведенные площадки. Такой вид мусора доставляется отдельным транспортом.
В тариф по обращению с ТКО не входит вывоз строительных отходов, для их транспортировки не подходят обычные мусоровозы. В норматив крупногабаритных отходов включены, к примеру, оконные рамы, мебель, сантехника, бытовая техника, мебель, двери, спортивный инвентарь. Чтобы определить подходят ли отбросы под КГО, нужно знать длину или ширину предмета. Они должна превышать 50 сантиметров. Региональным оператором обозначены регулярные маршруты для сбора КГО и его транспортировки.
Для размещения крупногабаритных отходов, предусмотрены спецплощадки. Такой способ позволяет распределить ТКО по разным видам транспорта и обозначить направление маршрута нужных полигонов. Загруженные креслами и шкафами контейнеры, становятся причиной снижения эффективности распределения отходов на полигонах.
Для развития инфраструктуры твердых бытовых отходов, важно грамотное распределение гражданами мусора, начиная с начальных этапов. Нужно, чтобы размещаемые на мусорных площадках строительные отходы, не становились причиной переполнения контейнеров и не задерживали работу мусоровозов.
В противном случае, когда доступ к площадке машины для вывоза перекрыт свалкой строительных отходов, его ликвидацией занимается собственник площадки. Вывоз скопившегося ТКО может быть задержан до двух часов.
Разгрузка крупногабаритного мусора планируется по графику. В случае, когда отсек переполнен, жители обращаются в управляющую компанию и региональный оператор осуществляет внеплановый выезд.
Напомним, свердловские операторы ТКО объединились с Союзом отходоперерабатывающих предприятий Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба компании «Рифей».