Тагильчанам рассказали об особенностях утилизации крупногабаритного мусора

В Нижнем Тагиле в 1 квартале 2021 года зафиксировано 53 случая некорректного размещения крупногабаритных и строительных отходов на площадках для вывоза мусора. Данная ситуация наблюдалась на улицах Газетной, Поперечной, Коминтерна, Карла Маркса, Красноармейской и Балакинской. Размещение КГМ и строительных отходов в неположенном месте наблюдалось в пяти случаях в Горноуральском городском округе в селах Покровское, Петрокаменское, Николо-Павловское и Большая Лая. Зафиксированы две подобные ситуации в Краснотуринске, и по одной — в Серове и Невьянске, сообщает пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ».