Тагильчане стали чаще отдавать предпочтение дорогим смартфонам

При этом абсолютное число проданных смартфонов за первый квартал 2021 года уменьшилось. Такой вывод сделал МТС на основании проведенных исследований.
В среднем, стоимость одного приобретенного смартфона в розничной сети МТС в январе–марте 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, выросла на 40% в Екатеринбурге до 25,5 тысячи рублей, на 84% в Каменске-Уральском до 24,6 тысячи рублей и на 112% в Нижнем Тагиле до 28,5 тысячи рублей. Аналитики отмечают, что это максимальный прирост за всю историю рынка портативных девайсов.
Как отметил на своей странице в Facebook директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, свердловчане больше внимания уделяют выбору подходящего смартфона. Данные Big Data МТС показывают, что среднее время интернет-сессий в онлайн-магазинах или на сайтах с отзывами на смартфонах возросло на 40%. Пользователи готовы платить за функционал и за то, что новая модель будет оставаться актуальной в течение двух-трех лет. Кроме того, более популярными дорогие устройства становятся за счет программы trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца. Последние позволяют облегчить финансовую нагрузку и выплачивать за смартфон постепенно, что делает покупку более доступной для большинства семей.
Одной из главных причин увеличения средней стоимости смартфонов в первом квартале 2021 года стал рост популярности смартфонов от Apple. iPhone 11 с различными модификациями памяти стал самым покупаемым гаджетом в Екатеринбурге за первые три месяца 2021 года. При этом первенство американская компания вернула впервые за четыре года. В 2017 году iPhone SE лидировал по продажам, после этого первые места занимали гаджеты от Samsung, а в 2020 году — Honor.
iPhone11 стал наиболее привлекательным из всех с точки зрения его стоимости и характеристик. Еще один стимул к покупке — снижение стоимости после выхода 12-й модели. В абсолютных значениях число проданных iPhone на 44% за первый квартал 2021 года выросло в Екатеринбурге, на 22% в Каменске-Уральском. При этом в Нижнем Тагиле продажи остались на уровне прошлого года. Продажи других брендов упали.
Продажи смартфонов Honor за первый квартал текущего года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, упали в Екатеринбурге на 76%, в Каменске-Уральском на 86,5% и в Нижнем Тагиле на 91%. Снизилась и популярность гаджетов марки Samsung — в Нижнем Тагиле на 24,1% и на 23% в Каменске-Уральском. В Екатеринбурге уровень продаж практически не изменился. Лучше других год пережил китайский бренд Xiaomi, однако падение также имеется. В Каменске-Уральском спрос на Xiaomi упал на 10%, в Нижнем Тагиле на 16,9%, в Екатеринбурге на 39%.
В целом по России ситуация выглядит иначе. Аналитики МТС выяснили, что первое место за первый квартал 2021 года по продажам в стране заняли смартфоны Samsung. Их доля возросла с 23 до 33%. Причиной стал выход на рынок популярных новинок со средней стоимостью. На второе место вышел Xiaomi. Его доля выросла на 3% до 22%. Смартфоны Apple заняли третье место с долей 16%. Год назад компания занимала 10% рынка. Кроме того, в пятерке самых популярных находятся Honor — 9% и Huawei — 3%.