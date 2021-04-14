Тагильчане стали чаще отдавать предпочтение дорогим смартфонам

Продажи смартфонов Honor за первый квартал текущего года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, упали в Екатеринбурге на 76%, в Каменске-Уральском на 86,5% и в Нижнем Тагиле на 91%. Снизилась и популярность гаджетов марки Samsung — в Нижнем Тагиле на 24,1% и на 23% в Каменске-Уральском. В Екатеринбурге уровень продаж практически не изменился. Лучше других год пережил китайский бренд Xiaomi, однако падение также имеется. В Каменске-Уральском спрос на Xiaomi упал на 10%, в Нижнем Тагиле на 16,9%, в Екатеринбурге на 39%.