Топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке

Фигурантами уголовного дела о взятке свыше 30 миллионов рублей стал директор по капитальному строительству «Уралвагонзавода» Владимир Купчинский и два его заместителя.

Потерпевшим по данному делу числится ООО «Билд» из Уфы, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. У данной организации с УВЗ имеется контракт на 1,8 миллиарда рублей на строительство механосборочного цеха. Версия следствия гласит, что фигуранты дела забирали откат за прием выполненных работ. Завод оплачивал работы, а определенная сумма возвращалась гарантированно. Инсайдер отметил, что полученные деньги делились на троих. В пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что Владимир Купчинский продолжает являться сотрудником предприятия. Напомним, 11 апреля стало известно, что администрация «Уралвагонзавода» отказалась раскрывать подробности увольнения защитника прав рабочих на предприятии Александра Иванова. «Уралвагонзавод» отказался раскрыть подробности увольнения защитника прав рабочих

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