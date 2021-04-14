Топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке

Потерпевшим по данному делу числится ООО «Билд» из Уфы, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. У данной организации с УВЗ имеется контракт на 1,8 миллиарда рублей на строительство механосборочного цеха.
Версия следствия гласит, что фигуранты дела забирали откат за прием выполненных работ. Завод оплачивал работы, а определенная сумма возвращалась гарантированно. Инсайдер отметил, что полученные деньги делились на троих.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что Владимир Купчинский продолжает являться сотрудником предприятия.
Напомним, 11 апреля стало известно, что администрация «Уралвагонзавода» отказалась раскрывать подробности увольнения защитника прав рабочих на предприятии Александра Иванова.