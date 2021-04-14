В пригороде Нижнего Тагила начались проблемы с подъездом к мусорным площадкам

Из-за оттаявшего снега в пригороде Нижнего Тагила начались проблемы с проходами и подъездами к участкам с контейнерами. Вокруг мусорной территории образовались слякоть и грязь. Подъехать к участкам не могут даже организации, вывозящие твердые коммунальные отходы.

Проблемный участок находится во дворе дома № 27 по улице Краснознаменной в селе Малая Лая Горноуральского городского округа. На подъезде к площадке образовалась грязь и слякоть, что мешает местным жителям и сотрудникам обслуживающих компаний, подойти или подъехать к мусорной площадке. Также на территории участка отсутствует контейнер для крупногабаритного мусора, жильцам приходится его скидывать на близлежащую территорию. Представители ООО «Рифей» сообщили, что случаи загрязнения подъездов к контейнерным площадкам приводят к снижению качества подъездных путей и осложняет вывоз твердых бытовых отходов, а в администрацию ГГО уже направлено обращение о подъезде к контейнерной площадке. Подобное состояние подъездных путей к контейнерным площадкам весной не редкость — в период активного таяния снега, особенно в тех местах, где нет твердого основания, земля быстро наполняется водой. Водители сообщают о таких сложных подъездах в диспетчерскую и в группу контроля качества, наши специалисты обращаются в администрации муниципальных образований, и собственники земельных участков приводят подъезды к контейнерным площадкам в порядок,заявили TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Рифей». Чтобы выяснить, какие меры будут приняты, после обращения ООО «Рифей», мы позвонили директору управление хозяйством Горноуральского городского округа Валерию Кузьминых. Мужчина отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Напомним, 11 марта стало известно, что администрация ГГО незаконно установила мусорную площадку в Покровском. Пригородный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить незаконно установленную площадку с мусорными контейнерами до 19 января 2021 года, однако проблема не устранена до сих пор. Администрация ГГО незаконно установила мусорную площадку в Покровском

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