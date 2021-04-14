Вернуть дороги в отрезанные от трассы свердловские деревни поручил Куйвашев

Вернуть дороги в отрезанные от трассы свердловские деревни поручил Куйвашев
Сегодня, 16:47ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
Обустроить въезды и выезды из свердловских деревень, отрезанных от «большой земли» из-за ремонта трассы Екатеринбург — Тюмень, поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Во время поездки в Талицу 14 апреля глава региона посмотрел, как движется стройка на трассе Екатеринбург — Тюмень и поручил подрядчику продумать обустройство въездов и выездов в населенные пункты, которые оказались в «плену» из-за реконструкции федеральной дороги.

Как рассказал Куйвашев на своей странице в Инстаграм, в этих деревнях и селах проживает около шести тысяч человек. А о проблеме, с которой столкнулись жители в ходе масштабной реконструкции трассы, ему сообщил один из местных жителей.

Я сегодня настоятельно попросил Уралуправтодор решить вопрос. Предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства. До 1 мая мне представят план с уже конкретными решениями. Исправим ситуацию, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2021 году Мишустин выделил Свердловской области 1,2 миллиарда рублей на модернизацию дорог. Регион получит два транша по 600 миллионов рублей.

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