Вице-президент ЕВРАЗа рассказал о проектах для молодежи в Тагиле. Но не об экологии

Вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, зачем предприятию вкладываться в развитие индустриального кластера, который планируют создать на базе бывшего училища «Самородок» в Нижнем Тагиле. Но отказался говорить о состоянии воздуха в городе, которое второй год подряд ухудшается.

В концепцию развития креативной индустрии должны войти мастерские ремесленников, IT-школа, пространства для новых медиа и коворкинг для людей творческих профессий. По мнению Новоженова создание такого кластера даст возможность для развития туризма и культуры, а также создаст комфорт для жителей города. Мы хотим, чтобы люди хотели работать на нашем предприятии и жить в нашем городе, это очень важно. Первая причина, по которой мы в этом проекте — это желание наладить инфраструктуру в Нижнем Тагиле, чтобы было приятно, безопасно ходить по чистым улицам нашего города,заявил Денис Новоженов. В своей речи Дмитрий Новоженов 14 апреля упомянул и о вкладе ЕВРАЗа в экологию города. По его словам, предприятие вкладывает в это направление по одному миллиарду в год, а за следующие пять лет планирует потратить 10 миллиардов. Однако пока эти вложения никак не улучшают качество воздуха в Нижнем Тагиле. Известно, что в 2020 году, по данным Росгидромета, уровень его загрязнения поднялся с «повышенного» до «высокого». В 2019 году состояние воздуха также ухудшалось. Также в городе продолжает расти количество выбросов формальдегида, сероводорода, диоксида серы, бензапирена, фенола и взвешенных частиц. Еще в конце 2020 года редакция TagilCity.ru отправляла запросы на ЕВРАЗ НТМК по поводу санитарно-защитной зоны, которая предприятием до сих не установлена. Но ответы мы так и не получили. Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году Сегодня, после обсуждения развития индустриального кластера и заявлений о вкладе в будущее города, редакция решила узнать у Дениса Новоженова, почему предприятие молчит о ходе установки СЗЗ в Нижнем Тагиле. Но вице-президент ЕВРАЗа отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что у проходящего мероприятия другая повестка. Директор РЦКО «Урал» Елена Раудштейн в свою очередь сообщила о том, что в курсе отправленных редакцией запросов, но уточнила, что предприятие в праве отвечать не на все из них.

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