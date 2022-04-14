Дети-вандалы до сих пор не убрали граффити с памятника в поселке под Тагилом

Красная надпись на монументе военным летчикам, погибшим во времена ВОВ, не убрана спустя четыре месяца. В декабре прошлого года памятник подвергся нападкам вандалов. Спустя месяц полиция нашла нарушителей и обязала их родителей устранить результат деяния их детей. «Художников» поставили на учет по делам несовершеннолетних.