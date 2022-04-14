Дети-вандалы до сих пор не убрали граффити с памятника в поселке под Тагилом

Дети-вандалы до сих пор не убрали граффити с памятника в поселке под Тагилом
Дети-вандалы до сих пор не убрали граффити с памятника в поселке под Тагилом
Сегодня, 15:24ОбществоФото: TagilCity.ru
Родители школьников, испортивших основание памятника в поселке Покровское-1 под Тагилом, не выполнили обязательства перед правоохранительными органами.

Красная надпись на монументе военным летчикам, погибшим во времена ВОВ, не убрана спустя четыре месяца. В декабре прошлого года памятник подвергся нападкам вандалов. Спустя месяц полиция нашла нарушителей и обязала их родителей устранить результат деяния их детей. «Художников» поставили на учет по делам несовершеннолетних.

12 апреля 2022 года предписание местной полиции родители так и не выполнили — граффити по-прежнему нанесены на основание памятного монумента.

Напомним, поселок Покровское-1 потонул в руинах. С территории населенного пункта почти год не вывозят груды бетона и кирпичей после сноса четырех зданий. Развалины расположены возле детской площадки в центре поселка.

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