Дети-вандалы до сих пор не убрали граффити с памятника в поселке под Тагилом

Красная надпись на монументе военным летчикам, погибшим во времена ВОВ, не убрана спустя четыре месяца. В декабре прошлого года памятник подвергся нападкам вандалов. Спустя месяц полиция нашла нарушителей и обязала их родителей устранить результат деяния их детей. «Художников» поставили на учет по делам несовершеннолетних.
12 апреля 2022 года предписание местной полиции родители так и не выполнили — граффити по-прежнему нанесены на основание памятного монумента.
Напомним, поселок Покровское-1 потонул в руинах. С территории населенного пункта почти год не вывозят груды бетона и кирпичей после сноса четырех зданий. Развалины расположены возле детской площадки в центре поселка.