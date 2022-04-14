Груды развалин год не убирают в поселке Покровское-1 под Тагилом

Летом прошлого года в поселке Покровское-1 под Нижним Тагилом строители снесли 4 здания, а развалины — груды бетона и кирпичей с арматурой — так и не вывезли. Администрация утверждает, что убрать мусор должен подрядчик, тот в свою очередь говорит об обратном.

Летом прошлого года строители снесли 4 двухэтажных заброшенных здания в поселке Покровское-1 (бывшем военном городке летчиков Сокол). Убрать результат их работы администрация поселка пообещала к сентябрю 2021 года, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница. Однако в середине апреля 2022 года горы кирпичей и бетона навалены рядом с детской площадкой, прямо в центре населенного пункта. По этим кирпичам дети часто лазают, а там ведь торчит арматура, поделилась своими опасениями жительница. TagilCity.ru Неподалеку от детской площадки находится груда шлакоблока — итог демонтажа заброшенного жилого дома. Еще одни руины остались после ликвидации здания военного штаба. TagilCity.ru Сносом зданий в прошлом году занималось ООО «Девелон» из Екатеринбурга. Управление муниципального имущества заключило с ним договор о выполнении работ на безвозмездной основе, пояснили редакции TagilCity.ru в органе. По договору есть пункт о вывозе мусора. Они вывезут, наверное, к сентябрю этого года, сказала сотрудница управления. Однако в компании эту информацию опровергают. По документам вывоз бетона и кирпичей не предусмотрен, утверждает мастер подрядной организации: Демонтаж зданий мы там проводили техникой, разбирали жилые дома, штаб — все за свой счет. В договоре нет такого пункта, только утилизация объектов. Часть вывезли военные, чтобы засыпать ямы на своих дорогах. Глава Покровской территориальной администрации Юрий Макушев отметил, что снос зданий находится не в его компетенции и попросил редакцию TagilCity.ru обратиться в вышестоящие органы. Запрос об условиях договора между местным органом и екатеринбургской компанией направлен в Управление муниципального имущества Нижнего Тагила.

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