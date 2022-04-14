Количество незаконных рубок леса в Нижнем Тагиле снизилось за 8 лет

Количество незаконных рубок леса в Нижнем Тагиле снизилось за 8 лет
Количество незаконных рубок леса в Нижнем Тагиле снизилось за 8 лет
Сегодня, 15:15ОбществоФото: 1MI
За последние 8 лет количество незаконных вырубок леса на территории Нижнего Тагила снизилось более чем в два раза.

В конце 2014 года было зарегистрировано 12 незаконных рубок. В 2021 году их уже стало 5. Снижаются объемы вывезенной древесины. Этому способствует регулярное патрулирование, профилактическая работа, усиление сотрудничества с правоохранителями, так как по всем случаям подаются заявления в полицию,рассказала глава отдела по экологии Нижнего Тагила Лариса Носовская на заседании комиссии по ЖКХ в гордуме 14 апреля.

По словам Носовской, общая площадь лесов в городе составляет 7,7 тысячи гектара. Еще 2,4 тысячи насчитывает кустарниковая растительность. При этом 98% участков принадлежат муниципалитету.

Она отметила, что созданный в 2012 году сельскохозяйственный план города требует обновления, которое проводится каждые 10 лет. В текущем году будет начата работа по его изменению. На данный момент составляет техническое задание для осуществления закупки. Стоимость работ составит 1,7 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
лесвырубка лесаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы