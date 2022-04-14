Количество незаконных рубок леса в Нижнем Тагиле снизилось за 8 лет

За последние 8 лет количество незаконных вырубок леса на территории Нижнего Тагила снизилось более чем в два раза.

В конце 2014 года было зарегистрировано 12 незаконных рубок. В 2021 году их уже стало 5. Снижаются объемы вывезенной древесины. Этому способствует регулярное патрулирование, профилактическая работа, усиление сотрудничества с правоохранителями, так как по всем случаям подаются заявления в полицию,рассказала глава отдела по экологии Нижнего Тагила Лариса Носовская на заседании комиссии по ЖКХ в гордуме 14 апреля. По словам Носовской, общая площадь лесов в городе составляет 7,7 тысячи гектара. Еще 2,4 тысячи насчитывает кустарниковая растительность. При этом 98% участков принадлежат муниципалитету. Она отметила, что созданный в 2012 году сельскохозяйственный план города требует обновления, которое проводится каждые 10 лет. В текущем году будет начата работа по его изменению. На данный момент составляет техническое задание для осуществления закупки. Стоимость работ составит 1,7 миллиона рублей.

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