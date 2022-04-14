Краснознаменную группу не будут возвращать на прежнее место в Екатеринбурге. Новое место для памятника будут искать при помощи голосования жителей.

Краснознаменная группа не вернется на плотину Городского пруда Екатеринбурга. Вопросы о ее судьбе неоднократно задавали местные жители. После того, как исчезло онлайн-голосование на счет данной группы, которую власти города собирались вернуть на Плотину Екатеринбурга, на сайте администрации появилось сообщение о том, что скоро на голосование выставят вопрос о выборе другого места для местонахождения памятника, сообщает SM-News. Руководитель ВОИС отметил, что размещение допконструкций на плотине нежелательно. Это связано с тем, что существует потенциальная опасность ее разрушения. Известно, что городской плотине почти 300 лет. Ремонтировалась она 50 лет назад. Сейчас мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о возврате Краснознаменной группы. Место смогут выбрать местные жители. Голосовать можно будет на сайте города.

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