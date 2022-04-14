Краснознаменная группа не вернется на плотину Городского пруда Екатеринбурга

Краснознаменная группа не вернется на плотину Городского пруда Екатеринбурга
Краснознаменная группа не вернется на плотину Городского пруда Екатеринбурга
Сегодня, 10:57ОбществоФото: екатеринбург.рф
Краснознаменную группу не будут возвращать на прежнее место в Екатеринбурге. Новое место для памятника будут искать при помощи голосования жителей.

Краснознаменная группа не вернется на плотину Городского пруда Екатеринбурга. Вопросы о ее судьбе неоднократно задавали местные жители.

После того, как исчезло онлайн-голосование на счет данной группы, которую власти города собирались вернуть на Плотину Екатеринбурга, на сайте администрации появилось сообщение о том, что скоро на голосование выставят вопрос о выборе другого места для местонахождения памятника, сообщает SM-News.

Руководитель ВОИС отметил, что размещение допконструкций на плотине нежелательно. Это связано с тем, что существует потенциальная опасность ее разрушения.

Известно, что городской плотине почти 300 лет. Ремонтировалась она 50 лет назад.

Сейчас мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о возврате Краснознаменной группы. Место смогут выбрать местные жители. Голосовать можно будет на сайте города.

Сюжеты:
Екатеринбург
плотинаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы