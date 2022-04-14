О нехватке препаратов против эпилепсии в аптеках заявили екатеринбуржцы

О нехватке препарата «Депанкин» от эпилепсии заявили жители Екатеринбурга. По их словам, закончились лекарства в форме таблеток, а в редких случаях получается найти гранулы или сироп.

Родители детей с эпилепсией переживают из-за отсутствия препарата, так как, по их словам, смена его на аналоги может вызвать побочные действия. Некоторые утверждают, что он не помогает. Одна из матерей рассказала, что препарат она искала в разных аптеках и ни в одной из них его не оказалось, пишет Е1. Другая мама заказала «Депанкин» через интернет. Она утверждает, что его хватит на некоторое время, а что делать дальше неизвестно. Еще одна мама заявила, что дети и взрослые оказались в критической ситуации, так как приступ не только губителен для здоровья, но и может стать последним. Искать препарат, по ее словам, приходится в других городах. Также женщина рассказала, что ее ребенку не подходит российский аналог. По словам директора сети аптек «Радуга» Натальи Обуховой, препарата действительно не хватает, но его поставки возобновились пару недель назад. Она отметила, что те препараты, с которыми есть проблемы, распределяются по всем районам города. Раскупали его достаточно быстро, но никто из поставщиков не отказывает в лекарствах, — пояснила директор аптечной сети. Тотальный дефицит сложился только с «Финлепсином» — противосудорожным препаратом этой же группы. Но не факт, что он исчезнет. Каждую неделю мы отчитываемся в Минздраве по дефектуре (отсутствию товара в аптеке. — прим. ред.), рассказала Наталья. Она добавила, что заменить препарат можно только по назначению врача.

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