Спикер Совфеда удивилась, что в стране не производят гвозди

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что удивлена тому, что в стране пока не существует собственного производства гвоздей.
У нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, догадайтесь с трех раз,сказала Матвиенко.
И добавила, что удивительно, что в стране, в которой заводы выпускают столько металла, нет ни единого, который выпускал бы гвозди, сообщают «Новые известия», ссылаясь на слова спикера, произнесенные в ходе совещания верхней палаты правительства.
В связи с открытием чиновница попросила привлечь к процессу создания гвоздей представителей российского предпринимательского сообщества. Она считает, что бизнес способен создавать такое количество гвоздей, чтобы Россия не нуждалась в их импорте вовсе.