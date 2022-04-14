Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия»

Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия»
Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия»
Сегодня, 10:42ОбществоФото: Владислава Иванова
Танцевальный коллектив «Лабиринт» из Нижнего Тагила вошел в число финалистов конкурса «Танцуй Россия». Им предстоит неделя подготовки, а затем выступление в Сочи.

Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия». 1 апреля коллектив ездил в Казань на полуфинал данного конкурса, в жюри которого были многие известные личности. Об этом cообщила TagilCity.ru хореограф коллектива Владислава Иванова.

Мы стали лауреатами и получили грант на финал в Сочи на неделю, где будут все победители шоу «Танцы». В Сочи поедем. Там будет финал, неделя подготовки, мастер-классов, рассказала Владислава Иванова.

Среди судей присутствовали Денис Мочалов — заслуженный артист Республики Татарстан, Хамитова Лейсан — народная артистка РТ, Егор Дружинин, победитель 7 сезона вроде шоу «Танцы» и другие.

В результате тагильские танцоры стали Лауреатами и получили грант на финал в Сочи на неделю, где будут присутствовать все победители шоу «Танцы». Теперь коллективу предстоит тщательно подготовиться к выступлению, на это у них есть неделя.

На конкурсе жюри будут оценивать выступления через планшеты. На полуфинал допустят только тех, кто стал Лауреатами на отборочном этапе. А в финал пустят только Лауреатов полуфинала.

Международный конкурс-фестиваль «Танцуй, Россия!» проводится среди ансамблей танцев различных стилей, хореографических коллективов, школ искусств. По итогам всех мероприятий победители получают медали, грамоты и призы. Всего в конкурсе представлено 8 номинаций.

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