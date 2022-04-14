В Нижнем Тагиле раньше срока начнется борьба с борщевиком Сосновского

В Нижнем Тагиле раньше срока начнется борьба с борщевиком Сосновского
В Нижнем Тагиле раньше срока начнется борьба с борщевиком Сосновского
Сегодня, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
Специалисты начнут ликвидировать сорняк борщевик в Нижнем Тагиле уже в конце мая. Это необходимо для того, чтобы его семена не успели начать прорастать.

В Нижнем Тагиле раньше срока начнется борьба с борщевиком Сосновского. План уже разработан. Борьбу с ядовитым сорняком планируют начать в конце весны. Об этом стало известно на комиссии по ЖКХ в гордуме.

Уже несколько лет главные очаги борщевика располагаются на Вагонке – рядом с проезжей частью по ул. Зари и Калинина, рядом с водоемом Ежовка по ул. Круговая. Труды по борьбе с сорняками начнут раньше, чем прежде, чтобы их семена не созрели. В противном случае семена успеют прорасти.

В прошлом году вдоль ул. Зари получилось совершить обработку площади 150 «квадратов». В других местах сорняки пришлось косить.

Известно, что для того, чтобы полностью ликвидировать борщевик, потребуются годы работы. По словам чиновников, каждый год в администрации выделяют лишь два главных участка в городе, где прорастает ядовитый сорняк.

При этом местные жители встречались с борщевиком в микрорайонах Южный, на Муринских прудах, а также в парке Бондина. За прошлый год двадцать тагильчан обожглись об сорняки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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