Житель Алапаевска пожаловался мэру на свалку под окнами

В Алапаевске местный житель пожаловался главе на свалку под своими окнами, которая находится там уже не первый год.

Житель Алапаевска пожался главе Сайгиду Билалову на несанкционированную свалку, которая расположилась в нескольких метрах от жилого дома, детской площадки, бани и частного сектора района Станкозавод. Пост с жалобой появился в группе во «ВКонтакте» Алапаевск [online]. Житель напомнил, что в прошлом году по просьбе местных, возле места скопления отходов убрали контейнеры, потому что спецтехника разбила всю дорогу, не приспособленную для большегрузов. У дирекции единого заказчика нет средств для поддержания дороги, администрация не может определить места для установки контейнеров (определила чуть ли не в 300 метрах от последнего контейнера),добавил он. Поэтому, по словам жителя, по сей день они живут в ужасных условиях. По свалке бегают стаи крыс и собак. Склад отходов находится прямо под окнами людей. Поэтому они просят, чтобы кто-то из чиновников пришел и посмотрел на происходящее для принятия каких-либо решений.

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