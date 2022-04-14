Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за грубого задержания ее сотрудником ГАИ

Екатеринбурженка рассказала в группе «Инцидент Екатеринбург», что инспектор был весьма груб и даже угрожал ей. Жительница сообщила, что страж порядка попросил у нее показать паспорт, но у нее с собой этого документа не оказалось, зато есть права. Но тот сказал, что тогда придется проехать в отделение.