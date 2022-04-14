Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за грубого задержания ее сотрудником ГАИ

Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за грубого задержания ее сотрудником ГАИ
Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за грубого задержания ее сотрудником ГАИ
Сегодня, 09:27ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбурженку, перешедшую дорогу в неположенном месте, остановил сотрудник ГАИ. Девушка пожаловалась, что страж порядка угрожал ей, оттоптал ноги и порвал пуховик.

Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за грубого задержания ее сотрудником ГИБДД за переход дороги в неположенном месте.

Екатеринбурженка рассказала в группе «Инцидент Екатеринбург», что инспектор был весьма груб и даже угрожал ей. Жительница сообщила, что страж порядка попросил у нее показать паспорт, но у нее с собой этого документа не оказалось, зато есть права. Но тот сказал, что тогда придется проехать в отделение.

Далее, по словам девушки, мужчина начал угрожать ей газовым баллончиком и надеванием наручников. Поэтому нарушительнице ПДД Пришлось пойти за ним. Также девушка настаивает, что сотрудник ГАИ надел ей наручник на одну руку, ударил в бок, порвал пуховик и оттоптал обувь.

Помогла девушке случайная прохожая. Она подошла и пригрозила сотруднику ГАИ и тот все же выписал протокол на месте. При этом в городском ГИБДД уверены, что их сотрудники работали в рамках закона. Они отметили, что на девушку всего лишь составили протокол о переходе дороги в неположенном месте.

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Екатеринбург
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