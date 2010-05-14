Бразильский спецназ заинтересовался российским "Тигром"

Российские машины могут придти на смену бронемобилям Caveirinha, которые используются спецназом Рио-де-Жанейро в настоящее время. Отмечается, что "Тигр" превосходит конкурента в маневренности, что немаловажно в условиях бразильских городских трущоб - фавелов. Первый автомобиль должен поступить в элитные подразделения бразильской полиции уже во второй половине 2010 года. По итогам испытаний в реальных условиях пригородов Рио-де-Жанейро будет принято решение о целесообразности использования "Тигров" в городе. Стоимость одной такой машины составляет 300 тысяч долларов США. Однако одним из условий сделки станет создание завода по сборке автомобилей в Бразилии.