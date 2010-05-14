Бразильский спецназ заинтересовался российским "Тигром"
14 мая 2010, 15:56ОбществоArtem
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Полицейский спецназ бразильского штата Рио-де-Жанейро планирует провести испытания российского бронеавтомобиля ГАЗ-2330 "Тигр".
Российские машины могут придти на смену бронемобилям Caveirinha, которые используются спецназом Рио-де-Жанейро в настоящее время. Отмечается, что "Тигр" превосходит конкурента в маневренности, что немаловажно в условиях бразильских городских трущоб - фавелов. Первый автомобиль должен поступить в элитные подразделения бразильской полиции уже во второй половине 2010 года. По итогам испытаний в реальных условиях пригородов Рио-де-Жанейро будет принято решение о целесообразности использования "Тигров" в городе. Стоимость одной такой машины составляет 300 тысяч долларов США. Однако одним из условий сделки станет создание завода по сборке автомобилей в Бразилии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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