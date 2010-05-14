Cвердловчане стали чаще ездить в Европу
14 мая 2010, 16:15ОбществоArtem
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Количество выданных виз за первые месяцы этого года выросло в разы.
Как пишет АПИ, генконсул Чешской республики Мирослав Рамеш заявил, что количество новых заявок в апреле выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, в этом году консульство Чехии планирует выдать 20 тысяч виз. Для сравнения, в прошлом году, было выдано всего 16 тысяч. А генконсул Франции в Екатеринбурге Клод Круай сообщил, что показатели выдачи виз в марте и апреле превысили уровень докризисного 2008 года. Самым горячим месяцем в работе визового отдела французского консульства, как ожидается, станет июнь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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