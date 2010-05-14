Изолятор временного содержания в г. Нижний Тагил оборудован на уровне европейских стандартов
14 мая 2010, 16:34ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во время рабочей поездки Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой в Нижний Тагил, государственный правозащитник отметила, что хорошее впечатление оставил изолятор временного содержания на 75 мест при УВД города, который построили и сдали в эксплуатацию месяц назад.
Татьяна Мерзлякова заявила, что у нее нет ни одного замечания по условиям содержания в изоляторе, он оборудован на уровне европейских стандартов, сообщает официальный сайт свердловского омбудсмена.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей