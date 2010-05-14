К концу мая будет утверждена программа развития сети детских садов в регионе

Как передает Накануне.RU, министр сказал, что пока программа не до конца разработана, но на ее старт уже выделяется 200 миллионов рублей. Это позволит не допустить появления долгостроев и построить ранее начатые объекты, благодаря чему будет введено 550 мест в садиках уже в этом году. Также средства позволят начать строительство двух новых детсадов в этом году. Министр не исключил, что объем средств на эти цели будет еще увеличен с принятием других корректировок, более полно об этом можно будет говорить с принятием программы увеличения сети детских учреждений, выход которой ожидается к концу мая - началу июня.