К концу мая будет утверждена программа развития сети детских садов в регионе
14 мая 2010, 16:28ОбществоArtem
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В этом году на Среднем Урале будет введено 550 мест в детских садах, заявил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк.
Как передает Накануне.RU, министр сказал, что пока программа не до конца разработана, но на ее старт уже выделяется 200 миллионов рублей. Это позволит не допустить появления долгостроев и построить ранее начатые объекты, благодаря чему будет введено 550 мест в садиках уже в этом году. Также средства позволят начать строительство двух новых детсадов в этом году. Министр не исключил, что объем средств на эти цели будет еще увеличен с принятием других корректировок, более полно об этом можно будет говорить с принятием программы увеличения сети детских учреждений, выход которой ожидается к концу мая - началу июня.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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