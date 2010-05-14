Маленьких детей г. Нижний Тагил нужно обязательно привить от полиомиелита
Тагильчанам, у которых есть маленькие дети, нужно обязательно защитить их от полиомиелита прививкой.
Это связано с реальной угрозой заражения, появившейся в последнее время, заявляет заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Ольга Котова. Опасность распространения острым полиомиелитом в нашем городе возникла в связи с регистрацией большого числа случаев заболеваемости этой инфекции в Таджикистане. В Нижнем Тагиле уже выявлено порядка 97 иммигрантов, недавно приехавших из этой республики. В их числе – 11 детей, которым уже начали ставить прививки.
Всем гражданам, приехавшим в наш город из Таджикистана, гарантируется бесплатное медицинское обследование на наличие заболевания. Учитывая, что вирус полиомиелита наиболее часто передается с пищей, грязными руками не исключен риск заражения через продукты питания, ввезенные в Нижний Тагил из Таджикистана. Особенно опасны сухофрукты и орехи. Специалисты советуют тагильчанам не покупать данный вид продуктов вне предприятий торговли.
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