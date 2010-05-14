Маленьких детей г. Нижний Тагил нужно обязательно привить от полиомиелита

Это связано с реальной угрозой заражения, появившейся в последнее время, заявляет заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Ольга Котова. Опасность распространения острым полиомиелитом в нашем городе возникла в связи с регистрацией большого числа случаев заболеваемости этой инфекции в Таджикистане. В Нижнем Тагиле уже выявлено порядка 97 иммигрантов, недавно приехавших из этой республики. В их числе – 11 детей, которым уже начали ставить прививки.