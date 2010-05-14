Майский Арбат развернется 15 мая по улице Горошникова в г. Нижний Тагил
14 мая 2010, 16:39ОбществоArtem
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Завтра набережная тагильского пруда по ул. Горошникова от цирка и до проспекта Мира на несколько часов превратится в Арбат.
Именно это место выбрано для проведения городского фестиваля творчества «Майский Арбат». Для участия в нём уже заявились 58 тагильских школ, а также учреждения культуры и спорта, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Тагильчан ждут конкурсы, игры, выступления бардов и агитбригад. Здесь можно будет послушать литературные чтения, посмотреть выставки рисунков и даже побывать на мастер-классе по изготовлению майских журавликов. По «Майскому Арбату» можно будет прогуляться с 14-ти до 16-ти часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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