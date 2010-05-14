Проезд в купе и СВ летом становится дешевле

Как сообщает пресс-служба СвЖД, в поезде Адлер – Нижний Тагил билет для проезда в купе будет стоить 5 тыс. 190,5 руб. вместо 6 тыс. 465 руб На проезд в вагонах СВ и купейных вагонах поездов южных направлений отправлением с 14 по 31 августа также установлена скидка в 20%. К примеру, купейное место в поезде Нижний Тагил – Новороссийск обойдется в 5 тыс. 566 руб. вместо 7 тыс. 45 руб. Дополнительную информацию можно получить в справочных бюро вокзалов.