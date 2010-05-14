Российские подростки оказались беднее сверстников из Норвегии

По этому показателю, свидетельствуют данные опроса TNS, они оказались беднее сверстников из многих стран, однако обогнали тинейджеров из Бразилии, Египта и Индии. В Западной Европе и США подростки располагают 50-100 долларами в неделю. Самые обеспеченные тинейджеры оказались в Норвегии (149 долларов). Меньше всего карманных денег у подростков из и Индии (4 доллара). Главным источником доходов для большинства подростков являются родители и родственники. В России 9 процентов опрошенных заявили, что регулярно получают от взрослых деньги на карманные расходы. Только 14,3 процента постоянно работают неполный день. В основном это 18-19-летние тинейджеры, тогда как среди 12-15-летних подрабатывают лишь 5 процентов подростков. В США этот показатель примерно вдвое выше. Во многих развитых странах подростки не только тратят, но и копят. В Норвегии тинейджеры расходуют только 60