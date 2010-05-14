Шведский экстримал установил рекорд в беге по отвесным стенам

Любитель экстремального спорта Тони Берглунд преодолел стометровый участок стены менее чем за 35 секунд. Достижение 47-летнего Тони Берглунда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса: швед уже ведет переговоры с ее составителями. По правилам вертикального бега спортсмен в альпинистской обвязке спускается бегом по отвесной стене лицом вниз. Этот экстремальный вид спорта произошел от техники, которую используют скалолазы для быстрого спуска в экстренной ситуации. Кроме того, похожей технике обучают бойцов спецназа.