Шведский экстримал установил рекорд в беге по отвесным стенам
14 мая 2010, 16:00ОбществоArtem
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Житель Швеции установил новый рекорд по вертикальному бегу, сообщает Orange News.
Любитель экстремального спорта Тони Берглунд преодолел стометровый участок стены менее чем за 35 секунд. Достижение 47-летнего Тони Берглунда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса: швед уже ведет переговоры с ее составителями. По правилам вертикального бега спортсмен в альпинистской обвязке спускается бегом по отвесной стене лицом вниз. Этот экстремальный вид спорта произошел от техники, которую используют скалолазы для быстрого спуска в экстренной ситуации. Кроме того, похожей технике обучают бойцов спецназа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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