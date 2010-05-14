Средний Урал немного отдохнет от жары, пройдут дожди

Как сообщили Накануне.RU в свердловском Гидрометеоцентре, небольшие дожди и грозы пройдут по Свредловской области уже сегодня. Жаркая погода ожидает нас и в субботу, 15 мая – днем до +28°С. А уже в воскресенье, по данным Гидрометеоцентра, столбик термометра днем опустится на десять градусов – будет около +18°С. Прохлада сохранится и в начале следующей недели и позволит отдохнуть от жары несколько дней. Но уже со среды температура вновь начнет подниматься - синоптики обещают до +23°С.