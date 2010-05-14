Туристы г. Нижний Тагил собирают деньги на операцию своему наставнику

Сейчас ему требуется дорогостоящая операция по замене сустава, проводить которую будут в Екатеринбурге. Помочь собрать средства для своего наставника и товарища по походам решили туристы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Салды и даже Москвы и Санкт-Петербурга. Сбор средств проводится до 20-го мая. Обратиться с помощью можно в городской клуб туристов Азимут