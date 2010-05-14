В Екатеринбурге открылось Генконсульство Азербайджана

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин отметил, что, учитывая территорию, на которой будет работать дипмиссия, Екатеринбург для Азербайджана «можно по праву назвать воротами в Сибирь – как это и было всегда в истории России». Глава региона также подчеркнул большой вклад в развитие региона азербайджанской диаспоры, которая на Среднем Урале является одной из самых многочисленных. Только в Екатеринбурге живут 40 тысяч азербайджанцев, отмечает ИТАР-ТАСС.