В Екатеринбурге открылось Генконсульство Азербайджана
14 мая 2010, 16:20ОбществоArtem
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В Екатеринбурге открылся официальный офис Генконсульства Азербайджана, который будет охватывать территорию от Урала до Дальнего Востока.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин отметил, что, учитывая территорию, на которой будет работать дипмиссия, Екатеринбург для Азербайджана «можно по праву назвать воротами в Сибирь – как это и было всегда в истории России». Глава региона также подчеркнул большой вклад в развитие региона азербайджанской диаспоры, которая на Среднем Урале является одной из самых многочисленных. Только в Екатеринбурге живут 40 тысяч азербайджанцев, отмечает ИТАР-ТАСС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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