В г. Нижний Тагил награда нашла своих героев

Это Сергей Николаев, Сергей Ефременков, Сергей Шмагин, Марина Ничепоренко, Маргарита Зырянова. Напомню, 7-го мая на территории Коксохима, преступник с пистолетом ворвался в бухгалтерию одной из фирм в момент выдачи зарплаты. Когда в кабинете грабитель начал стрельбу, на выстрелы прибежали сотрудники фирмы и задержали налетчика. Оказалось, что его оружие было почти год назад похищено у охранника ювелирного магазина «Алмаз». Как отметил начальник отдела вневедомственной охраны при УВД Нижнего Тагила Леонид Шескин, эти люди совершили редкий подвиг. За проявленное мужество работникам, были вручены благодарственные письма и памятные подарки. А Сергею Николаеву, первому бросившемуся на борьбу с налётчиком, подарили символ мужества – офицерскую саблю.