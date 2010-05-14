Зарплаты в советах директоров госкомпаний ограничат миллионом рублей

Газета "Ведомости" пишет, что подобное предложение содержится в методике расчета вознаграждения профессиональных директоров, разосланной в госкомпании. С 2008 года по решению президента государство заменяет чиновников в советах госкомпаний на профессиональных директоров. Сейчас профессиональные директора есть в 269 из 300 государственных АО. Некоторые крупные госкомпании платят своим директорам гораздо больше миллиона рублей. Так, независимые директора "Роснефти" в 2006-2007 годы получали по 185-200 тысяч долларов в год, а по итогам 2008 года компания заплатила им соответствующую сумму акциями. Вознаграждение каждому члену совета директоров "Газпрома" в прошлом году было установлено на уровне 15 миллионов рублей. Считается, что независимые директора работают лучше чиновников.