Больше трети опрошенных тагильчан планируют поменять работу в этом году

И оказалось, что больше трети респондентов, а именно 34,9 процентов, собираются сменить работу. Еще 19,2% не уверены, но склоняются к утвердительному ответу. Согласно исследованиям международного кадрового агентства Kelly Services, самыми распространенными причинами поиска новой работы является неудовлетворенность в размере оплаты, дальность расположения работы от дома и неудобный график.

Также многие готовы сменить работу из-за полного отсутствия карьерного роста и интересных задач. Людей угнетает рутина в производственном процессе, а когда они понимают, что это может продолжаться ежедневно на протяжении всей жизни, они готовы бежать в такой работы. Еще среди распространенных причин поиска работы называется неудовлетворенность условиями труда и низкий корпоративный дух компании. Сплетни, склоки и ссоры с коллегами тоже способствуют смене работы.

Многие считают себя недостойными получить лучшую работу, и поэтому довольствуются тем, что есть. А некоторые не могут сменить работу на более желанную по другим причинам: у кого-то маленький ребенок, которого нужно рано забирать из садика, а кто-то выплачивает большой кредит, и возможности уйти на любимую, но низкооплачиваемую работу просто нет.

Среди опрошенных нашлись и такие, кто не задумывался о смене работы. Это 6,2 процента опрошенных или 70 человек. Видимо, работа настолько занимает их мысли, что подумать о ее смене просто некогда. Или человек привык идти по накатанному пути и мыслит по принципу: «Есть же работа уже, зачем ее менять?».