Бюджетный седан Peugeot 408 будет стоить 549 000 рублей

с. в паре с механической КПП. Кондиционера в базовой комплектации нет. Для седана Peugeot 408 в России доступны три версии – Access, Active и Allure, которые позволяют выбрать разные наборы опций. Базовое оснащение автомобиля Access уже включает в себя: систему ABS, две передние подушки безопасности, центральную блокировку дверей, подогрев наружных зеркал заднего вида с электроприводом, металлическую защиту двигателя. Правда, кондиционера в базовой комплектации 408-го нет. Машина будет предлагаться как с бензиновым, так и с дизельным мотором. На выбор покупателям нового седана предложено три варианта трансмиссии, в зависимости от потребностей и бюджета - от пятиступенчатой механики до шестиступенчатого автомата. Дизельный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 112 л.с. (c максимальным крутящим моментом 254 Нм уже при 1750 об/м) доступен в любой из трех комплектаций. Расход топлива автомобиля с таким мотором составляет 5 литров на 100 километров в смешанном цикле. Новый седан построен на той же платформе, что и Peugeot 308 и Citroen C4. Автомобиль будет собираться на заводе в Калужской области. Стартовая цена составит 549 000 рублей. В продаже автомобиль появится в августе 2012 года.