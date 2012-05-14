Что можно и что нельзя приносить на ЕГЭ – начальник отдела организации аттестационных процессов

Так, самым строгим пунктом является телефон - он не допустим ни под каким предлогом. Ирина Петрушина рассказывает, что находчивые ученики выкладывают перед комиссией аппарат связи, а оказавшись на месте, легко достают другой. Будучи замеченными, ссылаются на «рассеянность» и «волнение», однако работа в этом случае приниматься не будет. Самое неприятное, что не возьмут работы и соседей по партам. В итоге виновнику и случайным жертвам придется ждать еще год.

То же касается и любителей микронаушников. В этом году ожидается рекордное число наблюдателей за проведением экзамена, поэтому любые «странности» в поведении будут сразу замечены.

Важно отметить, что не стоит просить и работать на дополнительном бланке, если первый не исписан до конца. В этом случае второй бланк попросту не примут.

Самыми частыми вопросами к Ирине Петрушиной стали о том, что можно, и что нельзя брать с собой на экзамен. В итоге стало понятно, что на ЕГЭ по математике разрешено приносить только линейки, на физику и некоторые другие предметы помимо линейки можно взять непрограммируемый калькулятор. Нельзя приносить специальные таблицы, если в них будет необходимость, то их вложат в конверт с заданием.

В этом году заранее известны баллы, которые необходимо сдать для прохождения экзамена. «Тройка» по математике будет обеспечена тем, кто наберет 24 балла, русский язык сдадут те, кто наберет минимум 36 баллов.