Депутаты предложили заново экзаменовать злостных нарушителей ПДД
Депутаты заксобрания Белгородской области предложили повторно экзаменовать водителей, дважды лишенных прав за серьезное нарушение ПДД, пишет «Российская газета». Законопроект сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Законодатели рассчитывают обязать автомобилистов пересдавать теорию, только если те повторно совершат нарушение, за которое однажды лишились прав.
Подобная мера воздействия уже рассматривается ГИБДД, однако Госавтоинспекция планирует повторно экзаменовать исключительно тех водителей, у которых документ изъяли на год или более. Такое наказание предусмотрено за управление автомобилем с заведомо подложными регистрационными знаками, с незаконными стробоскопами, спецсигналами и спецокраской машины, незаконным ксеноном, а также за вождение в нетрезвом состоянии, отказ от медосвидетельствования или оставление места ДТП. Схожие меры применялись во времена СССР, тогда лишенный прав водитель мог вернуть их только после сдачи теоретического экзамена. Ранее сообщалось, что в июне 2012 года в Госдуму поступит законопроект о пожизненном лишении водительских прав за нетрезвое вождение. Предлагается ввести дифференцированную систему наказаний, которая предусматривает перманентное лишение прав или изъятие автомобиля в случае неоднократного нарушения запрета на управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сколько именно раз требуется нарушить ПДД для применения подобных мер наказания - не сообщается.
Фото с сайта nevo-class.ru