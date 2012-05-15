Депутаты предложили заново экзаменовать злостных нарушителей ПДД

Подобная мера воздействия уже рассматривается ГИБДД, однако Госавтоинспекция планирует повторно экзаменовать исключительно тех водителей, у которых документ изъяли на год или более. Такое наказание предусмотрено за управление автомобилем с заведомо подложными регистрационными знаками, с незаконными стробоскопами, спецсигналами и спецокраской машины, незаконным ксеноном, а также за вождение в нетрезвом состоянии, отказ от медосвидетельствования или оставление места ДТП. Схожие меры применялись во времена СССР, тогда лишенный прав водитель мог вернуть их только после сдачи теоретического экзамена. Ранее сообщалось, что в июне 2012 года в Госдуму поступит законопроект о пожизненном лишении водительских прав за нетрезвое вождение. Предлагается ввести дифференцированную систему наказаний, которая предусматривает перманентное лишение прав или изъятие автомобиля в случае неоднократного нарушения запрета на управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сколько именно раз требуется нарушить ПДД для применения подобных мер наказания - не сообщается.